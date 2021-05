Loomisel on Pika Tänava Klubi

"Kunderi selts on koondanud enda alla läbi aegade erinevaid klubisid – giidide klubi, luuleklubi, seeniorõpetajate klubi, psühholoogiasõprade klubi, aiasõprade klubi. Mõned klubid jätkavad tegevust ka praegu. Nii tekkis mõte luua MTÜ Juhan Kunderi Seltsi "katuse" alla ka Pika Tänava Klubi, kuhu kuuluksid just need Pikal tänaval tegutsevad või elavad inimesed, kes on huvitatud üheskoos millegi korraldamisest või ettevõtmisest," seisab kirjas, mis jõuab Pika tänava majade postkastidesse.