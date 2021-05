Tellijale

Eelmise kevade koroonalaine ajal, kui inimeste elurütm muutus, lapsed jäid distantsõppele ning vanemad kodukontorisse, oli kuulda, et nii mõnegi pere lemmikloom oli sellest üllatunud, isegi stressis – tema päevarütm muutus. Kas on see linnalegend või tõepoolest avaldab selline elumuutus peres mõju ka koerale-kassile?