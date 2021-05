Juhtkiri: ühe onni pääsemine

Kuni jõudsid ametnikud ühe Rakvere poisi ja tema naabrimehe ehitatud onnini. Ennekuulmatu! Onn! Esialgu näis, et lapse rõõmutooja tulebki ära lõhkuda, kuna see asub linna maal ja pole ka nõuetekohaselt turvaline, kes teab, äkki on suitsuandurgi puudu! Õnneks ei heitnud poisi naabrimees meelt ning hakkas koos linnaga lahendust otsima. Lahendus leitigi ja nüüd on onn lukus. Juhtum on taas juhtunud ning inimestele kehva meki jätnud.