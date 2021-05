Purikatus ei võta kuidagi tuult alla

Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuse purikatus on olnud teemaks kaugelt üle kümne aasta. Sellest katusest oli juttu juba esimese eskiisi tellimise ajal, mis jääb 15 aasta tagusesse perioodi, ja teemaga on jätkanud ka kõik järgnevad linnavalitsuse koosseisud. Eelmise linnapea ajal jõuti nii kaugele, et käidi põhjanaabrite juures analoogse objekti ja selle tasuvusega tutvumas ning tõdeti, et väikese koha jaoks on niisugune atraktsioon paiga südameks ja käivitavaks mootoriks, mis toob kohale kontserdi- ja meelelahutusürituste korraldajaid ning teatritegijaid.