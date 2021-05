Pandeemias koondatute töötushüvitised on lõppemas

Eesti on Praxise hinnangul COVID-19 kriisi ajal keskendunud tööhõive säilitamisele ja töötuse kasvu ennetamisele. Selleks on hüvitatud palgakulusid tingimusel, et nii hüvitise saamise ajal kui ka sellele järgnevatel kuudel töötajaid ei koondata. Hoolimata meetmete edukusest on registreeritud töötute arv pandeemia ajal suurenenud 20 000 inimese võrra, teatas Praxis.