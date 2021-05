Teisipäeval alustas liitlaste suurõppus Swift Response 21

"Kirde maakaitseringkonna üksuste roll on mitmekesine alates sellest, et tegutseme vastutegevuses kuni selleni, et võtame osa ühisest rünnakuharjutusest," ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.