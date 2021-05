Nimelt pidasid vallavalitsus ja -volikogu oluliseks palgata meeskonda inimene, kelle ülesandeks on probleemsete elanikkonnagruppide jälgimine, riskigruppi sattumise põhjuste väljaselgitamine, sotsiaalsete riskide maandamismeetmete väljatöötamine ja valdkondadeülene ennetustöö. Samuti valdkondlike projektide koostamine ja koordineerimine.

"See töö kõnetas mind suuresti ka minu hobi tõttu, olen vabatahtlik kadunud inimeste otsija maastikul. Mingid teemad kattuvad: abistamine, ennetus. Kuna olen õppinud rakenduspsühholoogiat, kõnetas ka seetõttu mind see ametikoht," rääkis Eneli Baumann, kes on ka ise Rakvere valla elanik ning töötanud varem kaupluse juhatajana ja pangas finantsnõustajana.