Täna on ämmaemandate päev. Rakvere haiglas on praegu ametis 13 ämmaemandat. FOTO: Elmo Riig

Tänane päev on pühendatud kaunile ja hoolivale ämmaemanda elukutsele. Kui meditsiinivaldkonda kummitab töötajate puudus, siis, Rakvere haiglas on ämmaemandaid piisavalt. Ämmaemandana on tööl 13 naist.