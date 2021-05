AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles, et majad on end igati õigustanud: nii arhitektuurilise lahenduse kui ka kontseptsiooni poolest. “Meie mõte on suured üksused teha väiksemateks ja hajutada üle Eesti laiali, et inimene saaks abi võimalikult kodu lähedal, et ta ei peaks sõitma teise Eesti otsa, kus ta ei tunne mitte kedagi,” selgitas Mänd. “Patsiendi staatusest on need inimesed jõudnud kliendi staatusesse, kuid tahaks, et neist saaksid ka kodanikud, nagu on ülejäänud inimesed, kellel on oma õigused ja kohustused.”