Öeldakse, et jänes šampust ei joo, aga tundub, et spordi poole kisub teda küll. Kadrina spordikeskuse juhatuse liige Robert Salep rääkis, et paar päeva püüti noort ja rumalukest metslooma kätte saada ning ühel või teisel viisi osales jänesepääste operatsioonis kogu kollektiiv. Ikka ja jälle käidi teda otsimas, aga kelder on üsna pime ja jänes oma halli kasukaga ei paistnud betoonseinte taustal kuidagi silma.