Juhtkiri: tervislikkuse kursil

Ideaalse inimese kuvand sunnib meid peegli ees oma voldikesi pigistama ning neid lohvaka särgi sisse peitma. Kalorid, energia, süsivesikud, kehamassiindeks – märksõnade virvarr, mille keskel on lihtne langeda stressi, see aga ajab sööma ning nõiaringis ekslemine jätkub. Kehakummardamisega ei pea kindlasti hulluks minema, sest alati on hea end lohutada mõttega, et need bikiinid ongi vanad ja pleekinud ning uusi ostes saab lihtsalt suurema numbri võtta. Alles siis tõmbab seest õõnsaks ja näost kaameks, kui müüja toob proovikabiini riideid, millel L-i ette järjest X-e juurde tuleb.