Olla ema, see tähendab nii paljut mikromuredest joovastavate õnnehetkedeni. Emaarmastus on asendamatu ning kõigile emadele ja vanaemadele ja vanavanaemadele oleme tänulikud just nende hoole ja armastuse eest.

Iga päev ruttame argipäevastes askeldustes ja võtame koosolemist iseenesestmõistetavalt. Suur rõõm, kui meie kõrval on veel need kõige ägedamad ja kallimad naised, kes oma elutarkusega aitavad, annavad tuge, hoogu ja inspiratsiooni. Suur rõõm, kui nad on meie elus olnud. Sest armastuse tarkus on nii põlvest põlve edasi antud ja elab edasi järeltulijates. Ka mälestused on armsad ja kallid.