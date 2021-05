Viin ajas Kadrina mehed tülli

“Kadrina tarvitajate nõudmisel on ühisuse erakorraline peakoosolek kokku tulemas, mis tingitud praeguse juhatuse poolt viinamüügi ületoomisest osakonnast peakaupluse juure. Küsitakse, kas oli see samm tehtud kokkuhoiu või mõne muu tagamõttega?

Kaupluse uksed jäid aga selletõttu suletuks kõige parajamal müügi ajal päevast. Piimatoojail hommikul poodi pääsemine on praeguse olukorra juures täiesti võimata. Oodata ukse taga kella 9-ni ei luba suvine tööhooaeg, kus liikumine juba varakult algab. Sama lugu on ka õhtul kell 6 poe kinnipanemisega, mil algab jälle elavam kauplemise aeg. Liikmed on sunnitud nüüd teistest kauplustest oma ostusid tegema. Kahtlemata kannatab ühisuse kauba läbimüük selle all oma 6–7 tuhat krooni aasta jooksul. Viinamüügist saadud tulu kolme aasta kestel on aga nii väike, või täiesti olemata, et juhatus selle kohta küsijaile peakoosolekul vastuse võlgu jääb. Poeesine kubiseb aga pea iga päev käratsejatest ja kaklejatest, kes koolilaste jalus joovad ja tuiguvad, omavahel rumalaid sõnu tarvitades.