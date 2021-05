Kahe koroonakevade suurim taak on paljude jaoks liigne kehakaal

Praeguseks peaks juba välja paistma, kas üks levinumaid uusaastalubadusi on täidetud ja kaks numbrit väiksemad teksad mahuvad jalga. Liigse kehakaaluga maadlemine on peaaegu et kohustuslik spordiala ning kunagisest hingeseisundiga seostatavast paastust on saanud kehakummardamine. Kaalu langetamiseks pakutakse järjest ja järjest uusi võimalusi: programme, nõustamist, toidulisandeid ja organismi puhastajaid.