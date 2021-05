Paraku oli Kiirkivil juba artiklite ilmumise aegu suur saladus: ta ootas kohut, sest talle oli esitatud süüdistus ebaseaduslike relvade hoidmises. Süüdistus oli raske – selgus, et ta oli ebaseaduslikult hoidnud oma kodus vintpüssi Mosin, käsitöönduslikult valmistatud laskekõlblikku kärbikut ja sileraudset lahtimurtavat püssi IŽ-K. Mis ajast relvad Kiirkivi kodus olid, seda uurimine ei tuvastanud, küll aga on kohtuotsuses kirjas, et mullu kevadel, 23. märtsil 2020, visati need Mihklipõllu kinnistul asuvasse tiiki. Sellist nime kannab Kiirkivi kodukinnistu.