Hulja raudtee äärde tekkis prügihunnik

Möödunud nädalavahetusel korraldati üle Eesti koristustalguid ja tundub, et keegi on asjast omamoodi aru saanud. Huljale on raudtee äärde tekkinud prügihunnik, kust leiab remondijääke, sealhulgas klaasi, aknalaudu, ruloosid, peegleid, segukotte.