Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten ja Rakvere linnapea Triin Varek panid kirjasulgede lehvides käed alla koostööleppele maailmakuulsa muusikali "Minu veetlev leedi" esitamiseks Rakvere kultuurifestivalil.

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on kultuurifestivalist, mis tänavu toimub juba kolmandat aastat, saanud kindlalt üks Rakvere tähtsündmusi. "Mul on väga hea meel, et meie hea koostöö rahvusooperiga jätkub ja võimaldab pakkuda inimestele suurepäraseid elamusi kodulinnast või -maakonnast lahkumata," rääkis linnapea. Ta lisas, et maailmalavasid vallutanud muusikali "Minu veetlev leedi" lugu on paljudele teada või mingis vormis ka nähtud, kuid alati on uuesti vaadates elamus garanteeritud.

Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten avaldas heameelt, et muusikateatri rahval on võimalik Rakvere publikuga taas kohtuda. "Rahvusooper ja estoonlased armastavad väga oma maja, aga tegelikult nad armastavad ka tulla sealt aeg-ajalt välja, et pakkuda külakosti. On rõõm pakkuda seda taas inimestele kohas, kus oleme alati teretulnud. Mis saab olla toredamat kui tulla siia uhkest ajaloost läbi imbunud Rakvere linna, mille müüride all on langenud vangi Ivo Schenkenberg ja mille tänavaid mööda on käinud kooliteed Arvo Pärt," kõneles Ott Maaten.

Peadirektor lausus, et igihaljas "Minu veetlev leedi", mida mängitakse rahvusooperis Estonia juba mõni aasta, on äärmiselt menukas. "Lavastus, mis tuleb täiemõõdulisena Rakverre, jäi meie armastatud lavastaja Ago-Endrik Kerge viimaseks lavastuseks rahvusooperis. Loodame, et etenduse toimumise ajaks on koroonaviirusest saamas ajalugu ja pole takistusi, et täiel rinnal esitada ja nautida seda etendust," sõnas ta.

Et festival kulgeks sujuvalt, kõlas lavastusest "Minu veetlev leedi" tuntud pala "Kui läheb libedalt sul kõik" Mart Lauri ja Riina Pikani esituses.

Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte lubas, et 31. oktoobrist 7. novembrini toimuva festivali kultuuriprogramm tuleb taas mitmekesine ja emotsioonirohke. "Kultuuriüritusi saab olema igale maitsele ja loomulikult on varuks ka üllatusi," ütles kultuurijuht. "Oleme väga tänulikud koostööpartneritele ja maestro Arvo Pärdile, kes juba kolmandat aastat on Rakvere kultuurifestivali patrooniks," märkis Alte.

Eve Alte arutles, et kui eelnevatel kultuurifestivalidel jõudsid Estoniast Rakverre ooperite ooper "La traviata" ja klassikalise balleti tippteos "Luikede järv", siis nüüd näitab rahvusooper kolmandat säravat tahku maailmakuulsa muusikaliga "Minu veetlev leedi". "Üheks õhtuks muutub Rakvere spordikeskus taas kauniks teatrimajaks," sõnas ta.

Kultuurifestivali rikkalikku kavasse kuuluvad Toomas Uibo soolokontsert, Lembe Loki kontsert, kus kõlavad Leonard Coheni laulud, sügisene balletiõhtu, ooperiõhtu Heli Veskuse, Annaliisa Pillaku ja Aare Saaliga, renessanssball, rahvusooperi kontsert kõige pisematele ja Lottemaa kontsertetendus. Kontserdi annavad Rakvere Linnaorkester ja Virumaa Kammerorkester ning tulekul on ka üllatusi. Koostöös rahvusooperiga leiavad koolides aset haridusprojektid. "Meil on suur heameel, et saame festivalile kaasata nii palju lapsi ja noori," ütles Eve Alte.