Inimeste lood juhivad minevikust tulevikku

Kui varem on sihtasutus Virumaa Muuseumid kasutanud raamatute välja andmisel kirjastuste abi, siis sedapuhku tehti kõik oma jõududega. "Kui seni oleme singleid välja andnud, siis see on meie esimene kauamängiv," ütles suurteose toimetaja Uno Trumm.