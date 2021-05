Haljala koolimajas mängiti läbi relvastatud rünnak

Anonüümsust palunud kiirreageerimise talituse juht rääkis, et läbi mängitakse relvastatud rünnak koolile. “Me teeme pidevalt õppuseid, kuid selliseid, kus saab kasutada lammutusele minevat koolimaja, tuleb harva ette,” ütles ta. Kiirreageerimise talituse juht jätkas, et õppus on huvitav, kuna ettevalmistuse aeg oli lühike. “Me ei ole jõudnud mingit suurt eeltööd teha ning seetõttu kobavad mehed praktiliselt pimeduses ja peavad situatsiooni niimoodi lahendama. Püssimees jookseb mööda kooli ringi ja keegi ei tea, kus ta end varjata võiks,” selgitas ta.