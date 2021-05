Rakvere vallas jätkuvad usinalt heakorratalgud

Kõrgemäel said talgulised suure “saagi”. FOTO: Maia Simkin

Rakvere vallas on kujunenud nõnda, et aprilli lõpuks on talgutega enamik küladest puhtaks riisutud ja prügi kokku korjatud. Ka koolid ja noortekeskused võtavad oma ümbruskonnas ette prügi korjamise.