Iive on võtnud langussuuna

"Maikuus jääb paraku abiellujate arv tagasihoidlikuks, ootame abielluma kaheksat paari. Maikuu populaarseim päev on 21.05.2021, mil abiellub neli paari. Väga loodan, et suvesooja saabudes leeveneb olukord ka koroonarindel ja kõik need paarid, kes on pidanud oma pulmi edasi lükkama, leiavad sel suvel ikkagi tee perekonnaseisuametniku juurde," rääkis Pärnasalu.