Tehiskärestikud on kaladele lihtsasti läbitavad ja nendega muresid ei ole. FOTO: Ain Liiva

Paljudele paisudele on rajatud kalapääsud, et kalad saaksid paisu ületada ja veekogus vabalt liikuda, ning nii mõnigi kalapääs on oluline elu- ja kudepaik.