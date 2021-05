Tedrepreilid ja -prouad on ametis proteiinirikkama toidu otsimisega – varsti aeg ju munema hakata. Terve talv on ühekülgselt peamiselt kasepungadest, -võsudest ja -urbadest toitutud. Kus kaski vähe, seal sobisid suhu pista ka kuuse- või kadakaokkad, kadakamarjad, paju- või lepapungad või koguni noored männikäbid. Nüüd otsitakse vaheldust villpeade õisikutest ning varsakapjade ja tulikate osistest.

Suvel ja sügisel on toidulaud rikkalikum. Mõnus on noka vahele noppida marju: mustikaid, sinikaid, pohli ja jõhvikaid – neist peame ju meiegi lugu. Aga vahelduseks ka rohelist: ristiku- ja mustikalehed, kortslehed ja haavalehedki on nokkamööda. Põldudel on päris mõnus viljateradega maiustada.