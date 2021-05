Kõigis vanuseklassides peetavatel murdmaajooksu meistrivõistlustel asub eri distantsidel võistlustulle suur osa Eesti esinumbritest. Noorsoo- ja täiskasvanute klassi võistlejad stardivad ühes jooksus, mis tähendab, et noorteklassi kuuluvatel sportlastel on edu korral võimalus võita kaks medalit.