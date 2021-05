Ööpäevaga lisandus üheksa uut nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 354 ja Lääne-Virumaal 292. Pikka aega haigestumusnäitaja poolest Eestis esikolmikus olnud Lääne-Virumaa on taandunud maakondade arvestuses seitsmendale kohale, praktiliselt sama suur on haigestumus ka kaheksandal ja üheksandal kohal olevatel Järva- ja Läänemaal.