"Eestlasi on kutsutud küll metsa-, küll mererahvaks. Paljudel meist on hingele armas koht looduses, neid kohti külastades ja austusega koheldes kannamegi endas looduskultuuri," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder looduskaitsekuule mõeldes. "Terve mai ja tükike juunitki on täis erinevaid harivaid ja põnevaid üritusi, mis meie kõigi maailmapilti veelgi avardavad. Kõige selle keskmes on juubelit tähistav Lahemaa rahvuspark."

Tänavuse looduskaitsekuu tunnusmõte on "Looduskultuur ühendab". Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk selgitas, et sellega on soov meelde tuletada, et meie kultuur ja loodus on ühe mündi kaks külge. "See hoiab ja ühendab meid. Ja meie peame neid mõlemaid hoidma. Meie kultuuripärand on kujunenud mitmete inimpõlvede kestel mõjutatuna just paikkonna looduslikest oludest," rääkis Leelo Kukk.