Aiaomanikud saavad osaleda Euroopa avatud aedade festivalil

Tänavu peetakse Euroopa avatud aedade festivali 4.–6. juunil ja selle teema on "Aed kui teadmiste varalaegas". Teemaga rõhutatakse, et korraliku aia rajamine nõuab tõsist tööd, suurt pühendumist, esivanemate tarkust ja mitmekülgseid uusi oskusi.

Festival on Prantsusmaa kultuuriministeeriumi ning Euroopa Nõukogu ühine algatus, juhtimaks tähelepanu aedadele kui rikkalikule, kuid samas sageli väga ohustatud kultuuripärandile. Osa ajaloolisi aedu ja mõisaparke on nüüdseks kadunud, nende asemele on rajatud autoparklaid ja ehitatud korrusmaju. Pahatihti puuduvad hooldusplaanid, restaureerimiskavad või üldse selge ülevaade aia väärtustest.