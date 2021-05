Igasuvise ettevõtmise "Teeliste kirikud" eesmärk on tutvustada nii kohalikele kui ka Eestit külastavatele turistidele kauneid ning paljuski unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid.

Alates 13. sajandist on pühakojad olnud eesti kultuuri lahutamatuks osaks, moodustades väärtusliku osa meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Linna, valla ja küla üheks paljudest vaatamisväärtustest on selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud müürid hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi.

Kuigi maailmas jätkub kriis ning see on mõjutanud kõigi – teiste seas pühakodade – tegevust, avavad sellegi aasta suveperioodil paljud neist pühakodadest "Teeliste kirikute" raames uksed huvilistele. Loomulikult järgides seejuures kõiki riiklikult ja inimlikult ette nähtud piiranguid, ettekirjutusi jm reegleid.

Trükisest leiab enam kui 450 pühakoja eesti- ja ingliskeelse lühitutvustuse, lisatud on avatud kirikute kontaktandmed, jumalateenistuste ja palvuste ajad ning ülevaate saab kirikutega seotud majutuspaikadest. Informatsiooni avatud kirikute kohta leiab samuti projekti kodulehelt. Veebikeskkond on seitsmekeelne ning infot on võimalus lisaks eesti keelele lugeda inglise, saksa, soome, vene, rootsi ja prantsuse keeles.