"Kohal oli ka endise vanalinna seltsi asutajaid ja liikmeid. See selts enam ei tegutse, aga mõtted ja vajadused olid omal ajal samad – ajalugu kordubki. Eesmärk on nii linnaelanike, külastajate kui Pikal tänaval tegutsejate endi jaoks lihtsate vahenditega midagi toredat teha," rääkis Maia Simkin Juhan Kunderi Seltsist. "Inimesed tahavad moodustada kogukonnaklubi, et mitte luua järjekordset MTÜ-d. Piisab kui on katus-MTÜ, milleks on Kunderi selts, ja ühiselt saame Pika Tänava Klubiga ilusa Pika tänava oma tegudega veelgi ilusamaks teha."