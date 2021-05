Meeste tantsupidu lükkub tulevasse suvesse

Terviseolukorra heitlikkuse ja suurürituste korraldamise liigse keerukuse tõttu käesoleval aastal otsustasid MTP 4 Venda korraldajad ja koostööpartnerid pärast pikka kaalumist lükata peo toimumine edasi 2022. aastasse. Kui aprilli keskpaigas oli lootust, et ühiskond sammhaaval avaneb ja meestel on veel võimalus tantsude õppimist jätkata, siis lavastusmeeskonnani jõudnud tagasiside rühmade juhendajatelt viitab sellele, et praeguste piirangute valguses ei ole väärika traditsiooniga pidu võimalik kunstiliselt kõrgel tasemel pidada.

"Meie lootus korraldada neljas meeste tantsupidu käesoleval aastal, mil möödub 15 aastat esimesest peost, oli suur, kuid elu teeb omad korrektiivid. Pidu ei saa korraldada nii, et tantsijaid on rohkem, kui pealtvaatajaid koguneda lubatakse," ütles peo idee autor ja pealavastaja Maie Orav. Ta lisas: "Ma olen südamest tänulik igale poisile ja mehele, kes oli valmis juba sel aastal tantsima tulema, kuid samas olen kindel, et tuleval aastal on mehed veelgi rohkem väge ja tahet täis."

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi esimees Kadri Tiis rääkis, et tantsijad on keerulisest hooajast hoolimata olnud optimistlikud ning teinud tantsuproove küll veebitunnina või trotsides külmakraade ja harjutanud õues. "Siiski ei ole see olnud piisav, et kõik tantsud meestepeole vääriliselt omandada. Seega on peo edasilükkamise otsus igati mõistlik ning võtab maha tantsijate ja tantsuõpetajate pinged," sõnas Tiis.

Eesti rahvakultuuri keskuse direktor Kalle Vister peab väga oluliseks tantsupidude traditsiooni jätkamist eriti siis, kui tantsu juures hoitakse noormehi ja mehi. "Siinkohal eriline tänu meeste tantsupeo korraldustoimkonnale ning kõigile tantsijatele ja juhendajatele. Teie panus ja töötahe tantsimisse ning juhendamisse on kiitust väärt. Ainult sellise suhtumisega saame hoida elujõulisena meie oma rahvatantsu. Samas on mõistlik otsus tänavune meeste tantsupidu viia üle järgmisesse aastasse. Oluline on see, et poisid, mehed ja kõik korraldusmeeskonna liikmed ning pealtvaatajad püsiksid tervena ja hoitud," kõneles Vister.

Rakvere linnapea Triin Varek: "Ettevaatus on tarkuse ema, ütleb eesti vanasõna. Peame arvestama kõigi heaoluga ja mõistan korraldajate otsust. Rakvere linn jääb suurüritust ootama ning olen veendunud, et 2022. aastal saame osa suurejoonelisest tantsuetendusest."