Politsei tegeles rünnaku ja kelmusega

7. mail alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 65-aastane naine Väike-Maarja vallast oli saanud kõne väidetavalt pangatöötajalt, kes oli öelnud, et naise pangakontot on kuritarvitatud. Kannatanult küsiti Smart-ID paroole, et taastada pangakonto turvalisus. Seejärel kadus naise pangakontolt 720 eurot.