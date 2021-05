Virumaa Suvesaund avalikustas eelviimased žüriiliikmed

Jaune Kimmel on Rakvere teatri näitleja alates 2017. aastast. Ta astus otse lavale Viljandi kultuuriakadeemia näitleja eriala 11. lennust. Samuti on tal muusikakooli haridus ja pädevus laulvate rollide mängimises.

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

Muusika on minu igapäevane hapnik, kõhutäis, uni ja unistamised. Kuna mul puudub lemmikžanr, kuulan ma heliteoseid seinast seina vastavalt soovile, tujule, tahtmisele. Seega usun, et igasuguse muusikažanri eelistuseta olen ma ise eelisseisus lugude kuulamisel ja mõistmisel.

Nimetage enda muusikamaitse kolm olulisemat kujundajat.

Minu arvates kujuneb muusikamaitse nii pikaajalises kui ka lühiajalises perspektiivis inimese enda tunnetest, mõtetest, tahtmistest, mis kas siis sarnanevad iseenda hetkeliste vajadustega või erinevad sellest. Usun, et täielikud lemmikud kujunevad inimestel väga erinevaid teid pidi. Mõni uurib artisti taga olevat inimest. Mõni on kiindunud kitarrisoolodesse, olenemata žanrist. Mõni käib uue muusikaga kaasas, mõni hoiab kõrvus vana. Mina ei oskagi öelda, mis selle kujundajaks on, aga usun, et ikka sisemine soov läbi muusika end välja elada või enda sisse elada.

Juba sõna “muusikamaitse” ütleb, et sel hetkel peab see muusika sulle maitsema. Ja poes osteldes sa ju tead, mida sa tahad, mis isutab. Mõnikord ei tea ka – siis katsetad midagi uut ja võibolla saab sellest su uus lemmikmaitse. Ja on ka maitsed, mida sa lubad endale harva, sest muidu muutuvad nad normaalsuseks. Ja on maitseid, mis toovad silme ette unustatud mälestusi. Nii on muusikaga ka.