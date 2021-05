Kummagi nimetatud õnnetuse põhjus ei ole veel selgunud. Kuid statistiliselt on eluhoonete põlengute põhjuste hulgas esirinnas rikkis elektriseadmed ja ohtlikud küttesüsteemid.

Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhi Jaak Janno sõnul on kõige probleemsemad just maapiirkondade kortermajad, kus kaugküte on välja lülitatud ja elanikud kasutavad tihti oma valmistatud, ilma projektita küttesüsteeme.