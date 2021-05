Võistlussarja "Noored roolis – A1M Motorsport" eripärana ei pea osalejatel olema autot ja radu läbitakse koos juhendajaga. Kõik osalejad sõidavad korraldaja välja pandud Renault Twingodega ning juhendajaks kõrvalistmel on endine või praegune võidusõitja. "See on noortele suurepärane võimalus kuulata ja õppida," ütles autoralli maailmameister Ott Tänak videotervituse vahendusel. "Ettevõtmise mõte ongi ju anda tulevastele autojuhtidele aimdus, mida autosõit endast kujutab, võimalus harjutada ja koguda teadmisi. Isegi kui sõitmine kohe päris hästi välja ei tule, saab ju proovida uuesti."