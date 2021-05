Kaasav eelarve toob Tamsallu madalseiklusraja

Tänavu osales hääletusel rekordarv inimesi, edastas Tapa valla pressiteenistus. Ettepanekutele anti 1225 häält. "Hääletamise aktiivsus on selgelt näidanud, millest Tapa valla kodanikud puudust tunnevad," rääkis abivallavanem Dmitri Okatov Tapa valla kodulehe vahendusel ja lisas, et elukeskkonna mitmekesistamine ja parandamine on oluline kõigile.