Enamikus maakonna eakate hooldekodudes soovitakse, et külastamisest antakse ette teada. Kadrina hooldekodu sotsiaaltöötaja Ruth Linask kõneles, et külastajaid võetakse vastu juba pikemat aega ja kohtumised lähedastega toimuvad kas õues või kokkusaamisruumis. Kui hoolealuse olukord ei võimalda tal voodist välja tulla, siis toimetatakse tema toakaaslased seniks teistesse ruumidesse, et võimaldada siiski lähedasega koosolemist.