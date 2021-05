Rakvere Waldorfi kool sai gümnaasiumiastme tegevusloa

Rakvere Vabakooli Seltsi juhatuse liige ja kooli õpetaja Paul Priks ütles, et dokumente 10. klassi astumiseks saab veel esitada. "Õpilasel tuleb teha ka informatiivne test, et õpetajad teaksid noore taset. Määrav on ka vastuvõtuvestlus, mis peetakse õpilase ja tema perega," selgitas Priks, lisades, et statsionaarsesse õppesse võetakse vastu kuni 20 õpilast.