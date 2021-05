Kitsekasvataja vaimukas vormis kirja pandud kogemustest valmis raamat

Marge Salumäe Facebooki sõbrad on tema haaravaid ning oma talu elust võetud kitse- ja lambalugusid saanud juba mitu aastat lugeda. Neid on aeg-ajalt Virumaa Teatajas samuti avaldatud. Autori enda sõnul tal raamatu avaldamise ambitsiooni polnud, kuni kirjastus Petrone Print temaga ühendust võttis. “Neil tekkis mõte kusagil raamatumessil, et selliseid empaatilisi loomalugusid on lugejatele vaja, ja otsustati, et miks peab väljamaalt sisse ostma, kui kohapealsed kitsekasvatajad olemas on,” rääkis Salumäe, keda soovitati just tema sotsiaalmeedias silma jäänud loomalugude pärast.