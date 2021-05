Toatäis tiivulisi – varesest varblaseni, tuvist rääkimata

Innukas linnusõber Sven Hõbemägi, kes rõngastanud kõikvõimalikke tiivulisi, on sulissõbrad piltidele püüdnud. Näitus “Parem varblane peos kui tuvi katusel” Lääne-Virumaa keskraamatukogus laseb vaatajal piiluda kaunilt kirevasse linnumaailma.

Nagu pealkirjas lubatud, on näitusel esindatud nii varblane kui ka tuvi. Linnud on hobiornitoloogil ikka peos, mitte katusel. Eksponeeritud on 56 fotot, millel eredamad lindtähed Sven Hõbemäe rikkalikkust pildikogust.