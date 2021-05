Tapa vallavanem Riho Tell lausus, et seni on ettevõtmise vastu huvi ilmutanud seitse firmat. "Nendelt saadud tagasiside põhjal tegime hankesse muudatusi. Suures pildis on need pisiasjad, kuid olid vajalikud," rääkis ta. "Riigihangete seadus lubab tingimusi täiendada, kui seda tehakse avalikult ja nähtavalt. Lisaks korraldasime infopäeva, et asjad veel kord üle rääkida."