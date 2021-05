Kahjuks toob see kaasa ka probleemi – inimesed on varasemast rohkem ohustatud puukide levitatavast puukentsefaliidist.

Terviseameti andmetel on haigestumine puukentsefaliiti Eestis püsinud stabiilne: eelmisel aastal registreeriti puukentsefaliiti haigestumist 70 (esinemissagedus 5,3 100 000 elaniku kohta). 2019. aastal oli see näitaja 83 (esinemissagedus 6,3).

Eesti Proviisorapteekide Liidu juht Ly Rootslane selgitas, et puukentsefaliit on raske ja ohtlik haigus, millesse haigestumine toob kaasa mitmesuguseid ebameeldivusi ja võib teatud juhtudel lõppeda surmaga. Selle haiguse vastu puudub spetsiifiline ravi ja seda on võimalik ennetada vaid vaktsineerimisega.

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi lisas, et kuna praegu on suur osa tervishoiuteenuse osutajatest seotud COVID-19 vastu vaktsineerimisega, pakuvad puukentsefaliidivastase vaktsineerimise võimalust ka apteegid ning teiste riikide kogemus kinnitab, et apteekides vaktsineerimine on aidanud olulisel määral tõsta elanikkonna vaktsineerituse taset.