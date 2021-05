Päästjad avaldasid vaikivat protesti

Poliitikud on päästjatele lubanud, et rasket tööd tegevad mehed ja naised peavad saama tasustatud vähemalt keskmise Eesti palgaga. Vastupidi lubadustele on aga olukord viimasel ajal hoopis halvenenud: kui 2018. aastal mahtus päästjate palga ja Eesti keskmise palga vahele 357 eurot, siis praegu juba 380.