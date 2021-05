Kuldpulmapaare oodatakse endast teada andma

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on üritus sügav kummard auväärsetele abielupaaridele, kellelt on meil kõigil tänapäeval midagi õppida. Pool sajandit ja rohkem pereväärtuste hoidmist, andestamist, koosolemist nii heas kui ka halvas on vaid mõned märksõnad nende iseloomustamiseks.

Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen ütles, et tema jaoks on viimased üheksa aastat olnud kuldpulmapaaride austamine üks aasta tipphetki. See ei ole vaid lühike viiv varasügisesel reedel kauni muusika ja toredate ettekannetega. Sellese mahub palju mälestusi, meeldivaid taaskohtumisi ja südant puudutavaid vestlusi. See päev seob unikaalsel moel mineviku tulevikuga, andes olevikule hindamatu tähenduse.