Politsei välijuht: kindlat roolijoodiku profiili ei ole olemas

Ida prefektuuri liiklusgrupi välijuht Annika Elm on murelik, sest sel aastal on politsei Virumaal sõiduki juhtimiselt kõrvaldanud veerandtuhat joobes juhti. "Silmapaistvalt on joobes juhtide osakaal liikluses suurenenud viimastel nädalatel, mil piiranguid leevendati ja ilmad soojemaks läksid,“ täheldas ta.

"Rääkides joobes juhtidest, kes ikka ja uuesti promilli või mitmegagi rooli istuvad, siis üht kindlat roolijoodiku profiili ei ole olemas," kirjeldas Annika Elm. "Nende seas on noori ja vanu, mehi ja naisi, vanemate ja uuemate autodega ehk see on läbilõige kogu meie ühiskonnast. Üks, mis suurt osa neist aga ühendab, on haigus nimega alkoholism. Ütlevad nad ise küll, et võtsin õlle või paar pokaali veini, ent alkomeeter näitab tihti teistsugust tõde kuvades ekraanile keskmiselt kuni kahepromillise joobe.“

Virumaal on selle aasta nelja kuuga kontrollinud üle 26 000 autojuhi kainust. "Veelgi tähtsam politseinike igapäevasest tööst liiklusturvalisuse tagamisel on sotsiaalne kontroll ehk teisisõnu on liiklusohutuse üks peamisi võtmesõnu kaasliiklejad. Need inimesed, kes ohtlikku juhti märgates ükskõikseks ei jää, vaid politseile sest teada annavad,“ märkis Elm ning lisas, et suure osa väga raskes joobes autojuhtidest tabab politsei just nimelt helistajate kaasabil. "Selliseid kõnesid saab politsei igapäevaselt ning pole kahtlustki, et taolised tähelepanekud võivad päästa kellegi elu enne, kui joobes juht avarii põhjustab.“

Kui purjus peaga rooli kippuvale inimesele ei tihata aga mingil põhjusel politseid kutsuda, siis tuleks ise kuidagi sekkuda ja tagada, et see inimene ei sõidaks autoga. "Tuleks kasutada kõikvõimalikke vahendeid ja loomingulisi võtteid, et hoida purjus inimene autoroolist eemal. Peita võtmed, pakkuda end kaineks autojuhiks, võtta sõber kasvõi käevangu ja aidata ta alkoravi kabineti uksest sisse,“ kirjeldas politseinik.