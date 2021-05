Vaade: elektri jõul mööda linna

Tallinnas, Tartus on elektritõukerattad juba kanda kinnitanud. Tartu taksojuhtidelt olen kuulnud, et üüritõuksid on hakanud lausa taksojuhtidelt lühikesi sõite ära võtma. Kilomeeter-kaks elektritõukerattaga läbida on odavam ja teatud tingimustel ka kiirem kui taksoga. Seda muidugi juhul, kui varustust ja kotte endaga kaasas jõutakse vedada.