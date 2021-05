Kliimaneutraalne Rakvere algab mõtteviisist

Ka pealinnal Tallinnal on ambitsioon saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Võrdluseks: Helsingi on lubanud olla kliimaneutraalne juba aastaks 2035 ja Stockholm aastaks 2040. Esimesed kliimakavad olid Helsingil ja Stockholmil olemas juba 14 aastat tagasi, Tallinn sai enda kava valmis tänavu. Seega eelnevat objektiivselt arvesse võttes oleme kliimaneutraalsuse poole pürgimise stardipaugu maha maganud, kuid just seetõttu tuleb nüüd kiiresti tegutseda ning mitte teelt eksida.

Kliimakava olemasolu eeldab, et linna eelarvestrateegia peab hakkama kliimakava järgima. Pikaajalised otsused ei saa enam lähtuda ainult sotsiaalmajanduslikest eesmärkidest, vaid kõiki neid tuleb kaaluda ka keskkonnamõjust lähtuvalt. Tallinna strateegiakeskuses tegelevad iga päev Tallinna linna rohepöörde elluviimisega innustunud inimesed. Kuidas on plaanis Rakveres? Kui valdkonnapädev ning motiveeritud on meeskond, kes hakkab muutusi juhtima? Ja põhiline küsimus: kas meie inimesed on valmis kaasa tulema?