Sõiduteenust valides otsustab klient

Eleryn Rämmeld alustas Bolti-sõitjana veebruaris ja on seda tööd vahelduva eduga teinud tänaseni. “Minul juhtus see hästi ägedalt,” rääkis nelja lapse ema, kelle teismeline tütar oli kurtnud, et linnas pole õhtul soodsat Bolti saada, millega koju sõita. “Äkki hakkad ise sõitma,” tegi tüdruk emale ettepaneku. Tuli välja, et loa saamiseks peab internetis dokumendid vormistama, vaja läheb fotosid autost, ja oli palju muud sekeldamist, aga nelja päevaga oli Eleryn Rämmeldil vastav luba olemas.