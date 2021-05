Keskerakonda kuuluv Rakvere abilinnapea Andres Jaadla ise ei leia, et oleks mõnd kirjutatud või kirjutamata reeglit rikkunud. Linnapea Triin Varek, kes on sama erakonna liige, ütles aga, et ilmnenud asjaoludel pidanuks Jaadla end küsimuste arutelult taandama. "Loomulikult oleksin mina koosolekult lahkunud, kui olnuksin detailplaneeritava ala piirinaaber, kelleks Jaadla on, nagu nüüd selgus," lausus ta.