Keidi on 168 cm pikk, saleda kehaehitusega ja pikkade tumedate juustega.

Tal on seljas tumesinist värvi kapuutsiga jope, jalas musta värvi teksapüksid ja heledad tennised.

SA Kadunud palub kõigil, kes on näinud fotol olevat ja kirjeldusele vastavat naist alates 08.05.2021 kella 23.30-st või kes teavad midagi isikutest, kellega Keidi võis laupäeval peale kella 23.30 kohtuda, kellel on infot neiu liikumisest ja asukohast, või kes on fotodel olevat ja eespool kirjeldatud naist alates pühapäevast näinud, sellest VIIVITAMATULT teada anda SA Kadunud 24/7 avatud infotelefonile 661 6776.