Saame Karl Madisega kokku tema ema sünnikodus Salla külakeses. Hoovist, kust avaneb kaunis vaade ja kus paikneb tiigike, kuhu saunast hea hüpata, astume majja, suurde tuppa, mille seinad on täis huvitavat kunsti ja tarbeesemeid. “Siin on privaatsust, vaikust ja linnulaulu, eriti nüüd kevadel – see on võrratu,” ütleb võõrustaja teed tassidesse valades.